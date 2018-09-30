Установка сигнализаций на авто в СВАО

О компании Dop-Studio

Dop-studio имеет опыт успешной работы в сфере автоуслуг с 2005 года и предлагает полный спектр услуг по установке дополнительного оборудования на автомобиль. Мы являемся официальными партнерами StarLine, Pandora, Parkmaster, Dragon, Гарант и т.д. Наша компания имеет сертификат соответствия МадиТест, что позволяет сохранять нашим клиентам дилерскую гарантию на свой автомобиль. Благодаря нашим высококвалифицированным специалистам ни одна попытка угона не увенчалась успехом.